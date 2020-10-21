شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يتابع أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية السماينة بنجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية السماينة بمدينة نجع حمادي، رافقه خلالها الدكتور بدوي محمد مدير الادارة الصحية وعدد من القيادات التنفيذية .

وأوضح نائب المحافظ أن اعمال القافلة بدأتاليوم الأربعاء وتنتهى غدا الخميس وتشمل 7 تخصصات طبية (باطنة ، جراحة ، عظام ،تنظيم الاسرة ، نساء وتوليد ، أطفال ، جلدية ، جراحة عامة ) مشيرا الى ان القافلةتستهدف توقيع الكشف علي2000 مواطن واطمئن نائب المحافظ من المواطنين على مستوىالخدمات الطبية المقدمة لهم مؤكداً على أن جميع خدمات الكشف والعلاج يتم تقديمهامجانا وكذا إنهاء اجراءات العلاج على نفقة الدولة .

واضاف عمر أنه الى جانب تقديم خدمات الكشف والعلاج تُقدم القافلة خدمات تثقيفية وتوعوية للمواطنين حول خطورة الأمراض المزمنة وأعراضها وطرق الوقاية منها مشيرا الي أن تسيير القوافل الطبية يأتي في إطار خطة المحافظة لتقديم الخدمات الطبية للأسر الاولي بالرعاية بالقري المحرومةمؤكدا على أهمية توسيع قاعدة انتشارها.