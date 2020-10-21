شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز «6 أكتوبر الجديدة» يتابع سير العمل ومحطة رفع المياه والصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد المهندس عادل النجار رئيس الجهاز سير العمل في عدة مواقع بالمدينة، كما تابع رفع درجة الإستعداد لمواجهة أي تغيرات في الطقس حيث تم المرور على بالوعات صرف الأمطار تحسبا لسقوط الأمطار . كما تفقد النجاررسير العمل بخزان المياه الرئيسي بمنطقة ٨٠٠ فدان.بالإضافة متابعة أعمال رفع كفاءة محطه الصرف ب ابني بيتك بالمنطقة السادسة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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