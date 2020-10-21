شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاد شعلة النصر بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات السويس في حرب أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، شعلة النصر بالنصب التذكاري للجندي المجهول أمام ديوان عام محافظة السويس، بمناسبة احتفالات محافظة السويس بعيدها القومي الـ47 لانتصارات شعب السويس العظيم في 24 أكتوبر1973.

ورافق المحافظ في إيقاد الشعلة الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد.

كما شهد إيقاد الشعلة القيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء والشعبية وممثلي الشباب والرياضة وفرقة قصر ثقافة السويس وطلائع مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ أن انتصار شعب السويس في 24 اكتوبر لخير دليل على ترابط الجيش والشعب من أجل الوطن، مشيرًا إلى أن أجدادنا واباءنا بذلوا كل التضحيات والفداء من أجل الحفاظ على الوطن، مناشدا للشباب خلال الفترة القادمة استلهام روح أكتوبر في أعمالهم من أجل الارتقاء ورفع شان وطننا.