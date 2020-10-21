شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «التضامن الاجتماعي» بقنا و«مصر الخير» لتطوير الحضانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الإجتماعى ويمثلها حسين الباز مدير المديرية ومؤسسة مصر الخير ويمثلها الدكتور خالد عمران مدير فرع المؤسسة بقنا والجمعيات الشريكة لرفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم الى 4 سنوات وذلك في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد و اسعد صابر نائب مدير البرنامج بوزارة التضامن الإجتماعى .

اوضح الداودى ان بروتوكول التعاون يستهدف تطوير 50 فصل داخل 21 حضانة و 7 مراكز أسرة وطفولة وذلك بالتعاون مع عدد 21جمعية أهلية بتكلفة مالية تصل الى 2.5 مليون جنية بنسبة 95% تمويل من وزارةالتضامن الإجتماعى و 5% مساهمة من الجمعيات الشريكة مضيفا أن الهدف من تطوير الحضانات هو تقديم خدمات مميزة لمرحلة التعليم قبل المدرسى وفقاً لمعايير الجودة المحلية التى تؤدى للنمو العقلى والنفسى السليم للأطفال .

من جانبه ذكر الباز أن الاستثمار في البشر هو شعار الحكومة المصرية ووزارة التضامن الإجتماعى خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن تنمية الأطفال والتحاقهم بالحضانات يؤدي إلى تنمية الاقتصاد القومي فما يلقاه الطفل من اهتمام في هذه المرحلة ينعكس على الأسرة والمجتمعات العمرانية والاقتصاد ويعطي فرصة أكبر للأمهات للعمل والتنمية الاقتصادية لافتا الى ان المديرية ستقوم بالتنسيق والمتابعة بين الوزارة والجمعيات الشريكة لمتابعة سير الأنشطة فى المشروع وتذليل العقبات