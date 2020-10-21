شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الوادي الجديد»: لاتوجد حالات مصابة بكورونا بمدرسة طلعت ضرغام الإبتدائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، بالجهود المبذولة من قطاع الصحة بالوادى الجديد والتعاون المشترك في مجابهة فيروس كورونا المستجد وذلك تحت قيادة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .

واشار حسن إلى ان المديرية تطبق كافة الاجراءات الاحترازية والمسافات المتباعدة بين التلاميذ داخل الفصول والتاكد من إرتداء الكمامات من قبل الجميع .

كما اكد مدير تعليم الوادى الجديد ان هناك لجنة مشكلة من الطب الوقائي والمديرية قامت باجراء زيارة لمدرسة طلعت ضرغام بالخارجة، حيث رصدت اللجنة وجود زائرة صحية بالمدرسة وكذلك الالتزام بالتباعد بين المتعلمين داخل الفصول وإرتداء الكمامات .

كما لم ترصد اللجنة وجود أي من الأعراض الخاصة بفيروس كورونا من التلاميذ أو العاملين بالمدرسة بعد الفحص وذلك وفقا لتقرير لجنة الطب الوقائي، بالإضافة إلى أن اسماء جميع العاملين بالمدرسة غير مدرجة ضمن إصابات فيروس «كورونا».