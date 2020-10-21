شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يرأس اللجنة الدائمة لاختيار المتقدمين للوظائف القيادية بديوان عام المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماع أعضاء اللجنة الدائمة لاختيار المتقدمين للوظائف القيادية بديوان عام المحافظة، والتي ضمت اللجنة كلا من كمال شلبي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد ومدير مديرية التنظيم والإدارة، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير عام الشؤون القانونية ومدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة .

وأوضح محافظ قنا أنه أجريت مقابلات شخصية للمتقدمين لوظيفتين شاغرتين بديوان عام المحافظة وهما مدير عام مكتب المحافظ- مدير عام إدارة التخطيط العمراني، لافتًا إلى أنه تقدم لشغل الوظيفة الأولى 7 متقدمين، بينما تقدم لشغل الوظيفة الثانية اثنين وتم إجراء الاختبارات الشفهية لهم للتعرف على قدراتهم وخبراتهم في مجال العمل تمهيدًا لاختيار الأنسب من بينهم لشغل كلتا الوظيفتين .

وأكد على أن المحافظة حريصة على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة وذلك طبقا للقواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء.