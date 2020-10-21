شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فهمي: قمة اليوم بين رؤساء مصر وقبرص واليونان هي رسالة قوية للدولة التركية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ علوم سياسية، إن إشارة القمة القبرصية المصرية اليونانية إلى الجانب التركي في إطار ممارساته غير المشروعة في شرق المتوسط، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء اليوناني كان تركيزه على الخطر الكبير لتركيا وتواطيء الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الدولة التركية.

وأضاف الدكتور طارق فهمي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مصر صاحبة الفضل في جمع أطراف المعادلة السياسية في شرق المتوسط، حيث أن أمن الإقليم بأكمله يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي على أكمل وجه، وأن هناك فرص واعدة سوف تطرحها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وهذا يسمح بمجالات تعاون إقليمي بين دول القمة.

وأشار إلى أن هناك مساعي لاتمام الوحدة القبرصية، بالإضافة إلى تدشين مراحل الغاز، ورسم الحدود لفتح آفاق كبيرة، مؤكدا أن قمة اليوم بين رؤساء مصر وقبرص واليونان هي رسالة قوية للدولة التركية.

وتابع: أن كل الفرص محتملة وكل السيناريوهات واردة، لأن الصراع بين تركيا و اليونان تاريخي ، وليس من مصلحة الإتحاد الأوروبي أن يحدث هذا في نطاقه، ولكنه وقف متفرجا على ما تفعله تركيا من تجاوزات.