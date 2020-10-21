شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن «100 مليون صحة».. فحص 91 ألفًا و304 مواطنين في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، عن إجراء الكشف الطبي والفحوصات ل 91304 مواطنين منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وحتى الآن بنسبة 127.9% من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطنًا، حيث نجحت المديرية في تحقيق المستهدف كاملا وتجاوزه بنسبة 27.9 %.

صورة أرشيفية

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، ان تجاوز نسبة 100% في تنفيذ المبادرة نظرًا لوجود مواطنين من خارج المحافظة ويجري الكشف عليهم خلال المبادرة وبالتالي تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرة الـ 100 %، كما أنه سيجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي لثلاثة أشهر، ويجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة وذلك من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مسًاء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر.

وأضاف محروس، أنه جرى إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبي للعلاج من الأمراض وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمبادرة، وتوصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم.