شكرا لقرائتكم خبر عن «هيبكا» تطالب «البيئة» بحماية «عروس البحر»: أكبر مروح للسياحة بمرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب مسؤولو جمعية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر «هيبكا» وزارة البيئة وإدارة محميات البحر الأحمر بحماية «عروس البحر» المتواجدة بمنطقة خليج «مرسي مبارك» بمرسى علم بوقف مطاردات العاملين باللنشات السياحية والبحارة بعد أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو وفيه مجموعة من أطقم البحرية والعاملين بأحد المنشآت السياحية وهم يطاردون حيوان عروس البحر (الدجونج) في مرسى مبارك في منطقة مرسى علم أثناء محاولته الصعود للسطح للتنفس.

وقالت «هيبكا» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه «يتم عمل رحلات يومية لهذا الموقع لملاحقته ومطاردته هو والكائنات البحرية المتواجدة في نفس المكان لقد تم إبلاغ الجهات المسؤولة عن الواقعة والتحقيق في هذه الواقعة»، مشيرة إلى أن «مثل هذه الأفعال من الممارسات الخاطئة تعرض الكائنات البحرية للخطر ويعاقب عليها قانون البيئة وتحتاج من كل المؤسسات حكومية ومدنية وأفراد للتعاون على الحفاظ عليها، كما يجب على العاملين بقطاع السياحة اختيار العمالة المدربة المؤهلة للعمل في هذا المجال والذي يعتمد بشكل أساسي على الموارد البيئية التي يجب الحفاظ عليها، ان الجمعية ليست ضد استخدام الموارد الطبيعية كأحد موارد الدخل ولكن يجب ان يكون بشكل مستدام دون التأثير على البيئة وتعريض الكائنات البحرية للضرر».

ويعد «الدوجونج» من الكائنات البحرية الفريدة والمسجلة ضمن الكائنات المهددة بالانقراض، يعيش في المياه الساحلية الدافئة التي تتوفر بها الحشائش البحرية، لذا نجده موجود بإعداد محدودة على السواحل المصرية ومنها في الغردقة ومرسي علم، يطلق عليه السائحين اسم «عروس البحر»، ويُعد أكبر مروج للسياحة في مدينة مرسى علم حيث يتوافد غواصون من كل انحاء العالم إلى مرسى مبارك لمشاهدته«.