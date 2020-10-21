شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يقود جرارا زراعيا يدهس طفلة في المنيا.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت طفلة إثر دهس جرار زراعى لها، بإحدى قرى مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة. تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى مزار، يفيد تلقيه بلاغا من أسرة طفلة يتهمون فيه سائق جرار زراعى بدهس ابنتهم أثناء سيرها في الشارع بصحبة والدتها. Advertisements واتهمت الأسرة سائق الجرار أنه حديث السن وكان يقود جرارا زراعيا بشوارع القرية، ما تسبب فى إصابة الطفلة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وباجراء التحريات الأولية أفادت عن قيام طفل لا يتجاوز 13 عاما بقيادة جرار زراعى داخل شوارع القرية وأثناء مرور الطفلة بصحبة والدتها قام بدهسها .

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