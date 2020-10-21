شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تتقدم بشكوى لحماية المستهلك ضد تطبيق "صيدليتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النقابة العامة للصيادلة اليوم بشكوى رسمية بقسم الشكاوى والتبليغات بجهاز حماية المستهلك حملت رقم 2024728 ضد تطبيق "صيدليتى" لمخالفته لقانون إنشاء النقابة وقانون مزاولة المهنة ومخالفةً لائحة أداب المهنة رقم 189 لسنة1970الصادرة بقرار وزير الصحة.

وأوضحت النقابة، فى بيان، فى المحضر أن التطبيق يقوم ببيع الأدوية اون لاين مما يجعل الأمر مجهولاً لمعرفة من هو القائم بالبيع ومصدر تلك الأدوية، مما يفتح الباب على مصراعيه للبيع خارج المؤسسات الصيدلية (الصيدليات)بالمخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة.

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أرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطابات لكل من: وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات اللواء طارق الزواوى، ولرئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور أحمد سمير فرج، لمطالبتهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق مواقع بيع الأدوية عن طريق تطبيقات ووسائل التواصل الأجتماعى.

وذكرت النقابة فى خطاباتها، أسماء 4 تطبيقات تبيع الأدوية على المحمول، مشيرة إلى أن ذلك يخالف القانون، كما تقدمت النقابة العامة بعدة بلاغات لمباحث الإنترنت حملت أرقام 49 و31 أحوال ضد هذه المواقع، مطالبة بأعمال القانون نحوهم.

وأكدت النقابة، أن بيع الأدوية عن طريق منصات إلكترونية يشكل مخالفة للقوانين، حيث أن هذه المواقع والتطبيقات تقوم ببيع الأدوية مع تقديم نسبة خصم مما يكون معه سعر هذه الأدوية أقل من سعرها بالصيدليات، مشيرة إلى أن الأدوية مسعرة جبرياً وهامش الربح محدد سلفا والبيع بأقل من سعر الجمهور هو نتيجة أكيدة لممارسات مخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة.