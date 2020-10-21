شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ فيروسات يؤكد وجود ارتباط بين معدل انتشار كورونا بالفصول الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن الشبيني أستاذ علم الفيروسات، ومدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل، إن هناك ارتباطا بين معدلات انتشار فيروس كورونا وفصول العام الأربعة، مرجحًا أن زيادة انتشار الفيروس جاء بالتزامن مع فصل الشتاء.

وأضاف الشبينى، خلال حواره عبر برنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، أن الموجة الأولى في مصر لم تنتهى، مشيرًا إلى ان الأبحاث العلمية أثبتت بالدليل القاطع أن هناك ارتباطا بين الفصول ومعدل انتشار الأمراض، مثل الأمراض الميكروبية وأي شيء مرتبط بالتغيرات المناخية.

وأوضح أن فصل الصيف تنشط فيه الأشعة فوق البنفسجية، هو الفصل الأقوى في المساهمة بتقوية أجهزة المناعة، مستطردًا:"الرطوبة والأجواء الباردة تساهم في انتشار الفيروس.. وهذا ما يحدث في أوربا".

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