شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الصحة: الموجة الثانية لكورونا "متوقعة".. ولا نستطيع تحديد موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزير الصحة لشئون الأبحاث، إن وزارة الصحة تتوقع حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، ولكن لا نستطيع تحديد موعدها على وجه الدقة.

وأضافت مساعد وزير الصحة، خلال حوارها عبر برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة "الحياة"، أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وشددت على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر لتجنب ارتفاع عدد الإصابات، مضيفة: "مصر الآن في موقف أفضل من دول أخرى، ونتوقع حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا والوضع حتى الآن تحت السيطرة، ولسه شوية على الموجة الثانية".

Advertisements

وأوضحت مساعد وزير الصحة لشئون الأبحاث، أن الوزارة تعمل الآن على تحديث النسخة الرابعة من البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية أوصت برفع بعض الأدوية من بروتوكولات علاج فيروس كورونا نظرا لعدم فاعليتها وهي الهيدروكسي كلوركين وريميديسفير.