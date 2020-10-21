شكرا لقرائتكم خبر عن "نقيب المعلمين " نقدر الظروف الاقتصادية لمصر ونشكر الرئيس على قرارات الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موضحا أن المشروع يتضمن عدة حزم من المزايا للمعلمين بتكلفة قدرها 6.1 مليار جنيه، مضيفا فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن كثير من نقباء المعلمين بالمحافظات اتصلوا به ويتفهمون حالة الدولة المالية والظروف الاقتصادية العالمية ولو كان في استطاعتها تقديم أكثر من هذا ستقدمه، موضحا أن المعلمين يقدرون مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجهت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ، على توجيهاته للحكومة بتحسين أوضاع المعلمين، وهو ما أعلنه اليوم رئيس الوزراء ووزيرا المالية والتربية والتعليم، بحزمة قرارات هامة تساهم فى رفع المستوى المادى للمعلمين، فى صورة حزمة مزايا مالية بتكلفة 6.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية، وأولها إنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بقطاع التعليم يبدأ بنصف مليار تضعها الخزانة العامة للدولة ويستفيد منها 2.1 مليون معلم و700 ألف من العاملين الإداريين ويكون الصندوق تابع لمجلس الوزراء.

وثمن نقيب المعلمين الإجراءات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لزيادة قيمة حافز الأداء الشهرى بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، وزيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم وتتراوح من 75 جنيها للمعلم المساعد وحتى 180 جنيها لكبير المعلمين، وزيادة 25% مكافأة امتحانات النقل، و250 جنيهًا حافز إدارة مدرسية لكل مدير مدرسة و150 جنيها للوكيل شهريا، بمتوسط زيادات الشهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيها لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.