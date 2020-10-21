شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن شروط فتح منافذ مشروع "جمعيتى" وطريقة تقديم الطلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد محمد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات وزارة التموين، أن مشروع "جمعيتى" يستهدف خلق فرص عمل لشباب الخريجين، شريطة عدم عملهم فى القطاع الخاص أو فى الجهاز الإدارى للدولة وغير مؤمن عليهم، وأن يكون لدى الشخص الراغب فى فتح منفذ ضمن المشروع محل تجارى تمليك مرخص أو إيجار ولا تقل مساحته عن 30 مترا والسن يتراوح من 21 إلى 45 عاما.

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وأضاف خلال لقائه فى برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن من يريد الحصول على موافقة لفتح منفذ ضمن المشروع، عليه التقدم بطلب فى مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أن الوزارة تمتلك أكبر شبكة توزيع سلعية من منافذ المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 1300 فرع بالمحافظات المختلفة، كما تم افتتاح 5500 فرع لمشروع جمعيتى، وتقوم هذه المنافذ بطرح السلعة التموينية لأصحاب البطاقات، وأيضا سلع نقاط الخبز، وكذلك المنتجات الغذائية.

ولفت إلى أن منافذ مشروع جمعيتى يتم فتحها فى المناطق الأكثر احتياجا، ولا يوجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية، كما يتم التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتمويل منافذ المشروع للشباب.