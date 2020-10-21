شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا بالقاهرة يقيم حفل استقبال للفرقة الموسيقية للبحرية الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه، مساء اليوم الأربعاء ، حفل استقبال على شرف فرقة "بجاد دو لان- بيهويه" التابعة للقوات البحرية الفرنسية التى تقوم حاليا بزيارة إلى مصر.

ورحب السفير - فى الكلمة التى ألقاها بهذه المناسبة - بالفرقة الفرنسية التابعة للبحرية الوطنية، وهى فرقة من مقاطعة بروتان والتى تقوم بجولة فى مصر، فى أول زيارة خارجية بعد وباء جائحة كورونا.

وتقوم الفرقة الموسيقية بزيارة إلى مصر فى الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر الجاري، فى إطار جولة موسيقية سيقدم خلالها أفراد هذه الفرقة عروضهم فى أجمل المواقع المصرية.

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وتساهم هذه الفرقة منذ 1952 فى نشر إشعاع البحرية الفرنسية من خلال حفلاتها الموسيقية فى فرنسا كما فى جميع أنحاء العالم.

وسيعزف أعضاء هذه الفرقة، الذين يتجاوز عددهم الثلاثين فردا، على آلاتهم (النفخ والإيقاع) كى يؤدوا بكل فخر المقطوعات الموسيقية التقليدية المرتبطة بإقليم البروتانى الفرنسي.

ومن المتوقع أن تؤدى الفرقة حفلاتها بأهرامات الجيزة وبالقلعة بالقاهرة وبقلعة الإسكندرية وأيضا بدار أوبرا القاهرة، لتسليط الضوء على التراث الموسيقى الثرى بإقليم البروتانى ولإحياء تقاليده.