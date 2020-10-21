نتيجة مخيبة.. أحمد الطاهرى عن الاجتماع مع أسامة هيكل

وأضاف أحمد الطاهري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" ومن تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن اجتماع وزير الإعلام اليوم نتيجته مخيبة، لافتا إلى أنه لا يوجد وزير فى مصر لم يتعرض لهجوم صحفى عبر التاريخ، وما حدث من الوزير اليوم مع الدكتورة فاطمة سيد أحمد إهانة.

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وأوضح الطاهرى، أن ما حدث مع الدكتورة فاطمة سيد أحمد، يعتبر إهانة لجميع الصحفيين، وللمرأة المصرية، وكان على الوزير الاستماع لمطالب الصحفيين.

وأشار إلى أن الجميع غضب من قيام الوزارة بتصوير الصحفيين خلال دخولهم من خلال كاميرات المراقبة، وهذا الاجتماع يعتبر تكتيكا وتسبب فى زيادة الأزمة، مضيفا: وزير الإعلام أكد على أن ما قاله فى الاجتماع ليس للنشر، والجميع احترم ذلك.