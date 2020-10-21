شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: زيادة مستمرة فى حوافز المعلمين ولن يستقطع أى مبلغ من رواتبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن زيادات البدل والحوافز تشمل كافة المعلمين بمختلف درجاتهم الوظيفية، مضيفا أنه يعد المعلمين بالزيادة المستمرة للحوافز طالما كان هناك تنمية فى الموارد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن لن يتم استقطاع أى مبلغ من رواتب المعلمين لصالح صندوق الرعاية المالية والاجتماعية بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن قرارات زيادة حوافز المعلمين تطبق على المعلمين فى التعليم العام والأزهرى.

وتابع أنه تم زيادة حافز المعلم المدارس العام والأزهر، والإداريين إلى 6.5 مليار جنيه، وأنه كلما يكون هناك واردات تسمح سيتم زيادة حافز المعلمين، والدولة أنشأت صندوق ووضعت به نصف مليار جنيه، وسيتم مكافأة من يجتهد فى العمل، ومصادر تمويل الصندوق متنوعة، ويقبل الهبات والتبرعات.