شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: نعمل على توفير فرص عمل للجميع.. وتؤكد: عاوزين الناس تشتغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على إنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى 12 محافظة، تم الانتهاء من 7 مجمعات في محافظات "الإسكندرية والبحر الأحمر والمنيا وبنى سويف والغربية والأقصر وسوهاج"، تتضمن مصانع صغيرة وهو ما يتم طرحه على المواطنين الآن، وتابعت: "الوحدات تصل إلى 800 متر ومتاح لأى شخص أن يحصل على أكثر من وحدة بحد اقصى 8 وحدات".

وأضافت "نيفين القباج"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر قناة "ten"، أن سعر الكراسات التي تتضمن شروط الحصول على هذه الوحدات انخفض من 2500 جنيه إلى 500 جنيه، وتابعت: "الكراسة متضمنة كل الشروط والمطالب المتعلقة بآليات الحصول على وحدة داخل أي مجمع صناعى.. وهذه الكراسات متوفرة في هيئة التنمية الصناعية أو أفرع جهاز تنمية المشروعات في المحافظات".

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة تتبع كل التسهيلات على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة صناعية، من أجل توفير فرصة عمل للجميع، وتابعت: "جدية الحجز أصبحت بـ10 آلاف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه.. إحنا عاوزين الناس كالها تشتغل".

ولفتت الوزيرة، إلى أن الغرض من رواء إنشاء التجمعات الصناعية توفير أماكن لائقة للصناعات كونها عقبة كانت تواجه الجميع عند إنشاء المصانع.