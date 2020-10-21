شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مصرى بالكويت فى انقلاب رافعة شوكية بالخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى مصرى مقيم بدولة الكويت مصرعة بعد انقلاب رافعة شوكية، وأحيل جثمانه إلى الطب الشرعى الكويتى، وسجلت قضية قتل خطأ فى مخفر القشعانية بحسب صحيفة الراى الكويتية. ووفق ما رواه مصدر أمنى لـ«الراي»، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن وجود انقلاب رافعة شوكية في مواقف جمعية العبدلي، وعلى الفور انتقل إلى الموقع رجال أمن، وتم نقل العامل الذي اتضح أنه مصرى إلى مستشفى الجهراء، وتبين أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته فتم إخطار رجال الأمن، وتم إبلاغ المحقق المناوب فأمر بتسجيل القضية تحت مسمى قتل خطأ. وأفاد المصدر بأنه «جارٍ التحقيق في أسباب وملابسات الواقعة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص الواقعة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع مصرى بالكويت فى انقلاب رافعة شوكية بالخطأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.