- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يعلن زيادة مساحة طوارئ قصر العينى 10 أضعاف.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن طوارئ قصر العينى، نموذج للإصلاح الشامل، حيث تمت زيادة أسرة مستشفيات طوارئ لـ113 سريرا بعدما كانت 25 سريرا فقط، مضيفا: "ما نفعله نسف للقديم وإحلال الجديد".
وقال الخشت، خلال الجولة التفقدية لمتابعة آخر التجهيزات، بمستشفى طوارئ القصر العينى، أن المستشفى ستضم أحث الأجهزة من أوروبا وألمانيا، على أحدث المواصفات العالمية، مشيرًا إلى أن مساحة مستشفى طوارئ القصر العينى، ارتفعت 10 أضعاف المساحة القديمة، حيث وصلت لـ700 آلاف متر مربع بدلا من 700 متر مربع.
جانب من الجولة بالقصر العيني
الخشت
جانب من الزيارة لمستشفى القصر العيني
جانب من الزيارة
جانب من الجولة
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يعلن زيادة مساحة طوارئ قصر العينى 10 أضعاف.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.