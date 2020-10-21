رئيس جامعة القاهرة يعلن زيادة مساحة طوارئ قصر العينى 10 أضعاف.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن طوارئ قصر العينى، نموذج للإصلاح الشامل، حيث تمت زيادة أسرة مستشفيات طوارئ لـ113 سريرا بعدما كانت 25 سريرا فقط، مضيفا: "ما نفعله نسف للقديم وإحلال الجديد".

وقال الخشت، خلال الجولة التفقدية لمتابعة آخر التجهيزات، بمستشفى طوارئ القصر العينى، أن المستشفى ستضم أحث الأجهزة من أوروبا وألمانيا، على أحدث المواصفات العالمية، مشيرًا إلى أن مساحة مستشفى طوارئ القصر العينى، ارتفعت 10 أضعاف المساحة القديمة، حيث وصلت لـ700 آلاف متر مربع بدلا من 700 متر مربع.