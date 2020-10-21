مصر للطيران تضيف جهازا تمثيليا لأحدث طائرات الإيرباص لمجموعتها التدريبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب عن بدء تشغيل جهاز الطيران التمثيلى لطراز إيرباص A320neo كأول مشغل فى أفريقيا وذلك اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر القادم وذلك باعتماد EASA FSTD Issue 2 Level D)) وبمحرك ‏IAE V2527-A5 CEO)/ CFM 56-5B4 CEO/(CFM LEAP-1A26 NEO وقامت شركة L3 Harris بتصميم وتصنيع جهاز الطيران التمثيلى بالكامل. هذا بالإضافة إلى تشغيل جهاز الطيران التمثيلى لطراز إيرباص 300-A220 اعتبارا من منتصف شهر فبراير القادم باعتماد EASA FFS LEVEL D)) وبمحرك (PW1524G)، وقامت شركة FlightSafety International بتصميم وتصنيع الجهاز بالكامل، يأتى ذلك تأكيدًا على ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة فى مجالات التدريب المختلفة ومواكبتها لأعلى المقاييس الدولية فى صناعة النقل الجوى. Advertisements والجدير بالذكر أن تشغيل هذه الأجهزة المتطورة من الطيران التمثيلى هو بمثابة دعم كبير للأكاديمية لجذب عملاء جدد ويعكس اهتمامها فى التوسع واستهداف تدريب مزيد من طيارى شركات الطيران الأفريقية والعربية والأوروبية وكذلك الهندية التى تمتلك هذين الطرازين. بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تتماشى أيضًا مع استراتيجية تحديث أسطول الطيران فى الشركة القابضة لمصر للطيران التى تتطلب كذلك ترقية أجهزة الطيران التمثيلى فى الأكاديمية من خلال تشغيل أنواع جديدة من الأجهزة التى يمكن أن تساعد الأكاديمية بشكل جيد على تقديم خدماتها التدريبية على أعلى مستوى من التقنية والجودة وأيضا السعى للحصول على حصة تسويقية جديدة بهدف المنافسة فى مجال تدريب الطيران المختلفة (طيارين- ضيافة- مهندسين) واستهداف شركات طيران كبرى جديدة مستفيدة من تميزها فى هذا المجال بين دول الجوار وكذلك الاعتمادات الدولية الممنوح للأكاديمية.

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