شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تمثل مصر فى منتدى تعزيز تعاون الرعاية الصحية بإطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ممثلة عن جمهورية مصر العربية، إلى دولة إيطاليا، اليوم الأربعاء، يرافقها كل من الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفنى للوزيرة، للمشاركة فى المنتدى الدولى لتعزيز التعاون فى مجال الرعاية الصحية تحت عنوان "بناء جسور مع إفريقيا والشرق الأوسط"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإيطالى وعدد من وزراء الصحة و 150 من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية، والعلماء، والأكاديميين فى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة ، في بيان اليوم، أن مشاركة وزيرة الصحة والسكان ممثلة عن جمهورية مصر العربية جاء بناءً على دعوة من المنتدى للاستفادة من خبرات مصر فى النهوض بالمنظومة الصحية وتحسين الصحة العامة للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية فى المجال الصحي، بالإضافة إلى عرض التجربة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة، أنه من المقرر أن تلقى الدكتورة هالة زايد، وزيرة ، الصحة السكان كلمة مصر ، خلال مشاركتها بفعاليات المنتدى، حيث يهدف المنتدى إلى مناقشة الوضع الحالى والتحديات الصحية التى تواجهها الدول خاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكات الدولية فى مجال الرعاية الصحية، والاستثمارات طويلة المدى فى المجال الصحي، والسياحة العلاجية، والتحول الرقمى فى المجال الصحي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص فى الرعاية الصحية فى أفريقيا والشرق الأوسط.