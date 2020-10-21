شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة موسيقى البحرية الفرنسية تقدم عروضا تراثية بالأهرامات ومواقع أثرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت منطقة آثار أهرامات الجيزة صباح اليوم الأربعاء فرقة الموسيقى التراثية للبحرية الفرنسية لإقامة أولى عروضها الموسيقية ضمن سلسلة العروض التي ستقيمها في عدد من المواقع الأثرية والسياحية المصرية خلال زيارتها لمصر في الفترة من 20 وحتي 26 أكتوبر الجاري.

وأوضح السيد أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم أن هذه الفرقة قامت بتقديم عرض موسيقي لمدة 20 دقيقة بمنطقة البانوراما بالأهرامات، ثم انضمت إليها الفرقة الموسيقية السيمفونية العسكرية المصرية والتي قامت بتقديم عرض موسيقي آخر لمدة 20 دقيقة.

وبعد انتهاء العرض قامت الفرقة الفرنسية بجولة بمنطقة أهرامات الجيزة، استمتعت خلالها بمشاهدة معالم الحضارة المصرية العريقة، كما التقطوا عدد من الصور التذكارية أمام الهرم الأكبر وبمنطقة البانوراما وأمام تمثال أبو الهول، معربين عن سعادتهم بعزف الموسيقي العسكرية الفرنسية في أحضان الحضارة المصرية القديمة.

ومن جانبها، ترحب وزارة السياحة والآثار بقيام هذه الفرقة الفرنسية ذات الشهرة العالمية بتقديم حفلاتها الموسيقية في عدد من الأماكن السياحية والآثرية المصرية والاستفادة منها فى الترويج السياحي لا سيما أن ذلك يتزامن مع احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث أنه من المقرر أن تقوم الفرقة بتقدم عروضها في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ودار الأوبرا المصرية، وساحة مكتبة الأسكندرية، وقلعة قايتباي بالاسكندرية، وذلك بمشاركة الفرقة الموسيقية السيمفونية العسكرية المصرية.