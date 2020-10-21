شكرا لقرائتكم خبر عن فيولت غزال: القمة "المصرية اليونانية القبرصية" حصن منيع فى وجه عدوان تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فيولت غزال، الخبيرة الاقتصادية، إن القمة "المصرية القبرصية، اليونانية"، تأتى على خلفية التوتر القائم في منطقة الشرق الأوسط والاعتداءات التي تقوم بها تركيا على مياه شرق المتوسط الخالصة لقبرص واليونان، وتابعت:" القمة تمثل حصن منيع في وجه العدوان التركى".

وأضافت "فيولت غزال"، خلال لقاء لها عبر "سكايب"، ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر قناة "ten"، أن الاستفزازت التركية مستمرة وبشكل كبير وتريد أن يكون لها حصة في مياه شرق المتوسط من خلال أوهامها التوسعية ، وتابعت:"ولكن بهذا الأسلوب أشك أن يفتح لها الباب..الرئيس السيسى كان واضحاً عندما قال قررنا مواجهة الاستفزازت".

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وأكدت "فيولت غزال"، أن تركيا تعلم أن سياساتها وممارساتها مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات التجارية، وتابعت:"ممارساتها لن تمر مرور الكرام"، مشددة على أن الاحتلال التركى لجزء كبير من قبرص سوف ينتهى يوماً خاصة وأن هناك شبه إجماع دولى على مواجهة ذلك.