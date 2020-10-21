شكرا لقرائتكم خبر عن %50 زيادة فى بدلات 2.1 مليون معلم.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، 50% زيادة فى بدلات 2.1 مليون معلم.. حزمة حوافز مالية للمعلمين تشمل حافز الأداء ومكافآت الامتحانات.. ومتوسط الزيادة من 325 لـ 475 جنيها.. رئيس الوزراء يوجه بالاستعداد للظروف الجوية الطارئة ويكلف بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين بارتداء الكمامات. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. ـ قمة الأصدقاء.. مصر وقبرص واليونان ترفض استفزازات شرق المتوسط وتشدد على وحدة ليبيا ـ قمة الأصدقاء.. مصر وقبرص واليونان ترفض استفزازات شرق المتوسط وتشدد على وحدة ليبيا ـ 50% زيادة فى بدلات 2.1 مليون معلم.. حزمة حوافز مالية للمعلمين تشمل حافز الأداء ومكافآت الامتحانات.. ومتوسط الزيادة من 325 لـ 475 جنيها.. رئيس الوزراء يوجه بالاستعداد للظروف الجوية الطارئة ويكلف بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين بارتداء الكمامات ـ إعلام مصر فى سنوات التحدى.. التزام ومسؤولية ورسالة ونجاحات لامعة.. أثرى الحياة السياسية وواجه الإرهاب ودعم خطة التصدي لكورونا وجهود البناء والتنمية ـ إعلام مصر فى سنوات التحدى.. التزام ومسؤولية ورسالة ونجاحات لامعة.. أثرى الحياة السياسية وواجه الإرهاب ودعم خطة التصدي لكورونا وجهود البناء والتنمية ـ مستشار الرئيس: حصتنا من اللقاحات مؤمنة.. مصر جاهزة لتطورات كورونا بـ97 مستشفى Advertisements ـ قتلة «فتاة المعادى» أمام الجنايات.. تحقيقات النيابة العامة: المتهمون دهسوا المجنى عليها قاصدين إزهاق روحها لسرقة حقيبتها ـ قتلة «فتاة المعادى» أمام الجنايات.. تحقيقات النيابة العامة: المتهمون دهسوا المجنى عليها قاصدين إزهاق روحها لسرقة حقيبتها ـ 12 اتفاقية بترولية جديدة رغم ضغوط كورونا.. وزير البترول: منتدى غاز شرق المتوسط منصة مهمة ونجاحه ساهم فى جذب الاستثمار لمصر والمنطقة ـ الرئيس السيسى أحيا ملف الفضاء بعد جموده 30 سنة.. مصر تنتج قمرا صناعيا بمنحة صينية وإطلاقه 2022 ـ الرئيس السيسى أحيا ملف الفضاء بعد جموده 30 سنة.. مصر تنتج قمرا صناعيا بمنحة صينية وإطلاقه 2022 ـ تحديث تعريف كورونا والأنفلونزا وبروتوكولات العلاج بالمستشفيات ـ استئناف الأسبوع الثالث من التدريب الميدانى لدفعة الفريق العصار من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ـ استئناف الأسبوع الثالث من التدريب الميدانى لدفعة الفريق العصار من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ـ %95 من المدارس الخاصة تلتزم برد 25% من رسوم الباصات





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