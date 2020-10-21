شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يؤكد "بعبع " الثانوية العامة اختفى بفضل المنظومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم أن عدد الطلاب المستفدين من منظومة التعليم الجديدة بداية من مرحلة "كى جى" إلى الصف الثالث الأبتدائى يتخطى 8 مليون طالب، مؤكدا أن نظام المرحلة الثانوية القديم ، والطلاب يعتمدن على المنظومة الجديدة الأمر الذى ساهم في اختفاء "بعبع الامتحان والثانوية العامة مش موجودة .

وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر قناة "ten"، أن هناك حركة مستمرة وراء الكواليس لبناء مناهج للصف الرابع الابتدائى إلى السادس من ذات المرحلة، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة سوف تبنى أجيال قادرة على الابتكار والإبداع كونها لم تعتمد على تحصيل المادة العلمية بطريقة الحفظ والتلقين كما كان في السابق.

Advertisements

وعلق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على ضخ حزمة مزايا مالية جديدة لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر بتكلفة 6.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية، قائلاً:" عندما أعلنا أمام الرئيس السيسى في 16 سبتمبر أن هذا العام هو عام تقدير المعلم وقد نفذنا كلامنا بعد 5 أسابيع بالظبط"، مشدداً على أن الدولة جادة فيما تقول.

وأضاف "شوقى"، أن الدولة حريصة على تقدير المعلم بشتى الصور ، ومنذ سنوات هناك شك فيما يقال ولكن الدولة حالياً تنفذ ما تقول ..المعلم مهما أعطينا له لن نوفيه حقه" ، لافتا الى أن العالم كافة يعانى من أزمة أقتصادية، ورغم أن مصر تعانى من هذه الازمة إلا أننا وضعنا 6 مليار في أصعب وقت اقتصادى، وتابع:" كان نفسنا نحط بدل الستة 20 و25 مليار..ولكن كلما أتيح الأمر سوف نرفع الرقم".