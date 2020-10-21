شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤ يكشف توقعات حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا، وأمطار تتراوح بين متوسطة وغزيرة يوم الجمعة على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على محافظة البحيرة وأجزاء من الدلتا.

وحذر المركز ، من شدة الأمطار على السواحل الشمالية الغربية يوم السبت والتى من المتوقع أن تقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة، لذا يرجى الحذر واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار خاص فى السواحل الشمالية الغربية والتى قد تؤدى إلى سيول.

وتم اعلان حالة الطوارىء بمركز التنبؤ، حيث يوجد "وحدة الإنذار المبكر" بالسيول والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الإستشعار عن بعد.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

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وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.

وشكلت هيئة حماية الشواطىء غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، والتنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة، حتى نهاية فصل الشتاء.