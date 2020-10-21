شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا، الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على الوجه البحرى، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربا.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية غدا فى نقاط مبسطة كما يلى وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية :