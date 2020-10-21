شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى : لن يضار أى طالب بسبب تأخير اعتماد النتائج في الجامعات والمعاهد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه حرصا على أبنائنا الطلاب، وفي ضوء التأخير في اعتماد بعض نتائج السنة النهائية والذي حدث في بعض الجامعات، نتيجة الظروف التي حدثت بسبب فيروس كورونا المستجد، فقد تم التواصل مع الفريق أول محمد زكي ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والذي تفضل مشكورا بالموافقة على إعادة فتح استقبال الشهادات العليا في مناطق التجنيد المختلفة، وذلك للشهادات التي تم اعتمادها خلال شهر سبتمبر في الفترة من 2/11/2020 حتى 24/11/2020 .
وأوضح وزير التعليم العالى، فى بيان صادر عن الوزارة ، أن القرار صدر حتى لا يتضرر أى من أبنائنا الطلاب بسبب أى تأخير في اعتماد النتائج في أى من الجامعات والمعاهد العليا.
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