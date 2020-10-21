وزير السياحة والآثار يبحث مع رئيس "التنظيم والإدارة" دمج هياكل الوزارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، الدكتور صالح الشيخ ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الحيوية الخاصة بالوزارة والهيئات التابعة لها ، حضر اللقاء الدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الاعلى للآثار وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضح أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية ، أن اللقاء قد تناول مناقشة العديد من الملفات على رأسها ملف دمج وزارة السياحة و الآثار و الهيكل التنظيمى الخاص بها، بالإضافة إلى ملف مؤقتى المجلس الأعلى للآثار وما آلت إليه نتائج دراسة الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة للتقسيمات الخاصة بهذا الملف "العاملين بند أجر نظير عمل ومؤقتى الباب السادس".
وأكد رحيمه ، أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعد الانتهاء من الملفات المشار إليها خلال شهر أكتوبر الجاري، مشددا على حرص الجهاز على صالح العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ومنهم موظفى وزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة.
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