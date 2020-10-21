شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الكشف والعلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، خطوات الكشف والعلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن الوحدات الصحية التابعة للمبادرة فى انتظارك يوميًا من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا إلى 3 مساءً للكشف على سرطان الثدى والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

وكشف الفيديوجراف خطوات الكشف والعلاج كالتالى:

- روحى أقرب وحدة صحية ليكى بالرقم القومى، هيستقبلك العاملين فى الوحدة وهيقوم بتوجيهك للشخص المسئول عن إدخال البيانات.





- إذا كان سنك 18 سنة فيما فوق، هتقوم مدخلة البيانات بسؤالك 27 سؤالا وإدخال النتائج على البرنامج، بعدها هتقوم الرائدة الصحية بعمل ندوة توعية عن سرطان الثدى والفحص الذاتى.

- لو كان سنك من 35 سنة أو أكبر، هتقوم مقدمة الخدمة الصحية بالكشف عليكى وكتابة نتيجة الفحص على كارت المتابعة. Advertisements

- إذا كانت نتيجة الكشف طبيعية، هتقوم مدخلة البيانات بإدخال نتيجة الفحص على البرنامج، وبعجين هتبلغك بميعاد الفحص اللى جاى وهتكتبه على الكارت.

- إذا كانت مش طبيعية هتقوم بتسجيل نتيجة الفحص على البرنامج اللى هيحولك لمركز طبى متخصص وهتبلغك بالمكان والميعاد وهتسجلهم على الكارت.





- هتتحولى لعيادة الفحص الإكلينيكى المتقدم فى مستشفيات الفحص المتقدم وهناك هيقوم طبيب الجراحة أو الأورام بالكشف الإكلينيكى عليكى.





- وإذا كانت نتيجة الكشف طبيعية هيبلغوكى هناك بميعاد الفحص اللى جاى، وإذا كانت مش طبيعية هتتحولى لعمل أشعة "ماموجرام وسونار" فى قسم الأشعة بالمستشفى.





- وإذا كانت نتيجة الكشف طبيعية، مقدم الخدمة الصحية هيبلغك بميعاد الفحص اللى جاى، وإذا كانت مش طبيعية هيتم تحويلك لسحب عينة وتحويلها لمعمل الباثولوجى.





- إذا كانت نتيجة العينة مش طبيعية هيتم تحويك لأحد مراكز العلاج، وإذا كانت طبيعية، مقدم الخدمة الصحية هيبلغك بميعاد الفحص اللى جاى.



