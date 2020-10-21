شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد العرابى: مصر لديها بوصلة واضحة فى التعامل مع الأزمات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن التجمع الثلاثى المصرى القبرصى اليونانى، بدأ فى 2017، نتيجة رؤية استراتيجية، وأن تكون العلاقة بين 3 دول متميزة.

وأضاف العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن قمة قبرص اليوم استكمالًا لمشوار من الاجتماعات على مدار 6 سنوات، موضحًا أن مصر لديها بوصلة واضحة فى التعامل مع الأزمات الإقليمية على عكس دولة أخرى لديها الكثير من «البلطجة»، مثل اللاجئين ودعم الإرهاب والتدخل في الشئون السورية والليبية وغيرها.

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واستكمل حديثه، أن تركيا تعلم أنها لا تستطيع الدخول في مواجهة عسكريًا في حلف الناتو، مشيرًا إلى أن تركيا تستمر في استقبال هزائم ولطمات، وفقدان التنقيب في شرق البحر المتوسط، هزيمة تكتيكية بالنسبة له، والحديث عن التنقيب في البحر الأسود، مجرد تصريحات سياسية من جانبه، وليس له أساس علمي.

واختتم حديثه، أن المعارضة التركية لا تقوى عن البحث عن عملية ديمقراطية، في ظل ممارساته الديكتاتورية والقمعية المستمرة داخل المجتمع التركي، وبالتالي المعارضة تخشى سياسته القمعية.