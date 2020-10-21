شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الطقس السيئ الأحد المقبل.. الرى تصدر بيانا عن التعامل مع الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط وزارة الرى والمشرف العام على مركز التنبؤات، أن نهاية موجة الطقس السيئ ستكون الأحد المقبل، والسيول متوقعة فى المناطق الجبلية والصحراوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن الوزارة تتخذ إجراءات لمواجهة أى توقع لسقوط الأمطار، مشيرة إلى أننا نعمل على توفير المصارف والتأكد من جاهزية مخرات السيول وجاهزية وحدات الرفع.

وتابعت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى والمشرف العام على مركز التنبؤات أننا نشدد على وحدات طوارئ التى تم تجهيزها بمجرد توقع موجة الطقس السيئ والأمطار.

وأشارت "سيد" إلى أن هيئة الأرصاد المسئولة عن الطقس، ولكن الرى تتعامل مع كميات مياه الأمطار، وشبكات الصرف، لافتة الى أن كميات الأمطار ستصل إلى ذروتها فى مناطق الدلتا.

ومن جانب اخر،قالت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، والمشرف العام على مركز التنبؤات بالوزارة الرى، إن هناك حالة من الاستقرار فى الطقس تبدأ من غدا الأربعاء، مؤكدة أن ذروة الطقس السيئ ستكون من يوم الجمعة فى مناطق الدلتا.

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، عبر برنامجه مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أن نهاية موجة الطقس السيئ ستكون الأحد المقبل، والسيول متوقعة فى المناطق الجبلية والصحراوية.

وتابعت أن هناك جهدا كبيرا من جميع أجهزة الدولة لمواجهة الأمطار، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحديث تنبؤات الطقس يوميا.

وفى السياق نفسه، قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، إن هناك استعدادات مكثفة للتعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها، وهناك لجان طوارئ بالمحافظات، وتوجيهات للمحليات بتطهير الترع والمصرف للاستعداد لتصريف كميات ضخمة من مياه الامطار.

وكانت الدكتورة إيمان سيد، قالت إن الدولة المصرية وضعت خطة مسبقة للتعامل مع الفيضانات المتوقعة والتى يمكن لها أن تؤثر على أراضى طرح النهر، التى يستخدمها بعض المواطنين، وتابعت: "هذا إنذار مبكر خوفاً من وقع خسائر اقتصادية على المواطنين".

وأضافت، أنه تم إعداد خرائط للمناطق التى ستشهد ارتفاعا فى منسوب المياه بنهر النيل وتم التنبيه على أصحاب المزارع السمكية أو المزارعين الواقعين بهذه المناطق، مشيرة إلى أن الانذار مستمر حتى نهاية شهر أكتوبر، وتابعت: "الدولة استخدمت التقنيات الحديثة فى رسم خريطة للمناطق التى ستشهد ارتفاعا فى منسوب مياه نهر النيل جراء الفيضانات المرتقبة".

وقالت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى والمشرف العام على مركز التنبؤات، إن هناك جهدا كبيرا من جميع أجهزة الدولة لمواجهة الأمطار، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحديث تنبؤات الطقس يوميا.