شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يتقدم بشكوى لوزير التعليم ضد معلمات يفرضن الحجاب على تلميذة بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى انه تقدم اليوم بشكوى رسمية للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تتضمن استغاثة من والدة طفلة بالمرحلة الإعدادية بإحدى المدارس ببلبيس بالزقازيق تتضرر فيها من تهديد عدد من المعلمات بالمدرسة لابنتها و وإجبارها على لبس الحجاب زاعمات أنه جزء من الزى المدرسي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى ، أن المجلس تابع على مدار يومين هذه الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى ، وبالتواصل مع الام التى افادت اجبار ابنتها على لبس الحجاب فى مدرستها من بعض المعلمات ، وتهديدها وارهابها وارغامها على فعل ذلك.

وناشدت الدكتورة مايا مرسى وزير التربية والتعليم بسرعة التدخل والتحقيق فيما حدث، مؤكدة انها على يقين بان الدكتور طارق شوقى سيتخذ جميع الاجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع فتيات مصر، مؤكدة ان من حق كل فتاة ان تتلقى تعليمها دون ارهاب او تهديد.