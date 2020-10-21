شكرا لقرائتكم خبر عن السلاب يطلق حملته الانتخابية بمدينة نصر ومصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - "مصر أمام فرصة واعدة للتقدم فى ظل قيادة حكيمة" القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - "مصر أمام فرصة واعدة للتقدم فى ظل قيادة حكيمة" - "البرلمان القادم أمامه تحديات كبيرة للوفاء باحتياجات ومتطلبات الجماهير" - "البرلمان القادم أمامه تحديات كبيرة للوفاء باحتياجات ومتطلبات الجماهير" - " ترشحت لكى أكون صوت الشباب فى مجلس النواب" - " ترشحت لكى أكون صوت الشباب فى مجلس النواب"

أطلق النائب محمد مصطفى السلاب - المرشح فردى عن حزب مستقبل وطن - حملته الدعائية لانتخابات برلمان 2020 عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة.

استهل السلاب حملته برسالة لأهالى مدينة نصر ومصر الجديدة عبر حسابه على شبكة الانترنت، أكد فيها أن دافعه للترشح على المقعد الفردى بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة هو رغبته وحرصه على خدمة أهالى الدائرة والوقوف على مشاكلهم وتقديم حلول عملية لها.

وأعرب السلاب عن شكره وامتنانه لأهالى الدائرة الذين استقبلوه بحفاوة كبيرة خلال جولاته التمهيدية، كما أكد على أنه لا يفرق بين الدور التشريعى والدور الخدمى للنائب فكلاهما مكمل للآخر، فلابد للنائب أن يتواجد بين الناس يتعرف على مشكلاتهم ويطرح الحلول لها، ويحمل مطالبهم للحكومة والجهات التنفيذية، كما يتحتم عليه أن يضطلع بدوره الرقابى والتشريعي.

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وذكر السلاب فى رسالته أن البرلمان القادم يقع عليه عبء كبير ومسئولية لكى يفى باحتياجات ومتطلبات الناس فى الحياة الكريمة، من تعليم جيد يلائم تحديات المستقبل، وتعليم جامعى يضع الجامعات المصرية فى منزلة متقدمة بين جامعات العالم، ومنظومة متكاملة للبحث العلمى تفسح المجال للبحث والابتكار.

وذكر السلاب أن التحدى الأكبر أمام الحكومة والبرلمان القادم هو خلق فرص عمل للشباب والفتيات، واكتمال منظومة الرعاية الصحية لتشمل فرد فى مصر، ومنظومة الضمان الاجتماعى التى تكفل المعاش الحياة كريمة لكل مواطن.

وأكد محمد مصطفى السلاب على أنه سيكون صوت الشباب داخل البرلمان وأنه سيطرح عدد من المبادرات لتعظيم الاستفادة من قدرة الشباب على الاسهام فى حركة تطور المجتمع، كما أكد على أن مصر أمام فرصة واعدة للتقدم، بسياسات حاسمة، وحلول جريئة للمشكلات المتراكمة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يعمل مخلصا لبناء دولة عصرية جديدة.

ودعا السلاب أهالى مدينة نصر ومصر الجديدة للمشاركة بالإدلاء بصوتهم مؤكدا على أن الانتخاب حق لكل مواطن قبل أن يكون واجبا.

محمد مصطفى السلاب هو اقتصادى شاب يقود مجموعة السلاب الاقتصادية وسبق له عضوية البرلمان (٢٠١٥-٢٠٢٠) عن محافظة الدقهلية، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن.

أسهم بدور كبير فى التشريعات التى سنها البرلمان، ومثل مجلس النواب المصرى أمام العديد من برلمانات العالم، كما قام بالعديد من الرحلات المكوكية لتشجيع الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية، كما كلن له إسهام كبير فى العمل الخيرى بمدينة نصر ومصر الجديدة من خلال مؤسسة مصطفى السلاب الخيرية لتنمية المجتمع.



