شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تؤكد التصدى لمحاولات استخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف، مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع "يويتوب" بعنوان " مشاركتك واجب وطني وصوتك أمانة"، أكدت خلالها وقفها على الحياد في العملية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب.

Advertisements

وقالت الوزارة خلال الفيديو، إن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى وجزء لا يتجزأ من الولاء والانتماء للوطن، مؤكدة أنها تتصدى لمحاولات استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية وتتعامل بكل حزم ضد من يخالف التعليمات فيما يخص العملية الانتخابية.

وأضافت الوزارة :"حياد وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة التابعة لها جزء لا يتجزأ من حرص الدولة على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية"، مؤكدة أنها تفرق بوضوح بين عملية النأي بالمساجد عن أى لون من ألوان الدعاية الانتخابية وبين تأكيدنا على المشاركة المتمثلة فى إدلاء الناخب بصوته، وأن صوت الإنسان أمانة يجب عليه أن يمنحه لمن يرى أنه الأقدر على خدمة الوطن.