شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز يسابق الزمن بأيادي مصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتكاتف الجهود والطموحات على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، لإنجاز ما ظنه البعض أنه محال التحقيق على أرض الواقع، بينما أثبت المصريون أنه قادرون على مواجهة التحديات وتنفيذ المستحيل، بعد أن وصل حجم تنفيذ البنية التحتية والمنشآت والطرق والبنية التكنولوجية مستوى قياسى غير مسبوق.

وبعيداً عن الزحام الخانق في وسط البلاد، يصل نصيب الفرد من الأماكن الخضراء 15 متر مربع وهو أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة، كما تضم مشروع "النهر الأخضر" حيث يشمل حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية، وأيضا أحياء المدينة متصلة بشبكة ممرات للمشاة ودراجات أما مدينة المعرفة بالعاصمة ذكية متخصصة وستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار.

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كما تضم العاصمة مدينة خضراء يبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة، وذلك بوجود 15متر مربع لكل فرد، إلى جانب مدينة مستدامة تستخدم محددات الاستدامة فى الطاقة وتدوير المياه والمخلفات، حيث تعتمد فى 60 % من طاقتها على المصادر المتجددة، بالإضافة إلى أنها تعالج 100 % من المياه المستخدمة وتستخدم هذه المياه فى رى 100 % من الحدائق والمزروعات بها، بالإضافة إلى مدينة للمشاةحيث تتصل أحياء المدينة من خلال شبكة ممرات للمشارة والدراجات بحيث تخصص 40 % من شبكة الطرق بها لهذ الغرض.