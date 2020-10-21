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التعليم تضع خطة لتعريف الطلاب بالإنجازات القومية وتوعية الطلاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديرى المديريات التعليمية، بتكليف موجهى المواد الدراسية والأنشطة المختلفة بوضع آليات خطة تعريف الطلاب بالإنجازات القومية خلال الخمس سنوات الماضية وكذلك توعية الطلاب بالمخاطر التى تحيط بنا وكيفية التصدى له، وذلك بهدف تنمية روح الولاء والانتماء للوطن لدى أبنائنا الطلاب.

وحددت الوزارة، بحسب بيات لها اليوم، فى خطابها للمديريات التعليمية، 3 محاور لتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب، وهي: "الإنجازات القومية خلال الخمس سنوات الماضية، وكيفية مجابهة الإعلام المغرض، والمخاطر الدولية التى تحيط بنا".

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مديرى المديريات التعليمية بمتابعة تنفيذ هذه الخطة على مستوى الإدارة التعليمية والمدرسة، وإعداد تقرير مجمع لكل إدارة وإرسالها لقطاع التعليم العام بالوزارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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