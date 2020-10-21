شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات جراحية دقيقة فى علاج أورام الثدى لمنتفعات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن أهالى محافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة لم يعد بحاجة إلى السفر إلى محافظة أخرى لإجراء عملية جراحية حيث يتلقون الرعاية الطبية على أعلى مستوى من خلال مستشفيات الهيئة داخل بورسعيد دون الحاجة إلى تكبد مصاريف وعناء ومشقة السفر.

وأكدت الهيئة، نجاح مستشفيات ومراكز ووحدات صحة طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد، وعددهم 39 منشآة صحية، في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المميزة وإجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة في مختلف التخصصات الطبية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى من التميز والجودة والكفاءة ووفقًا لأحدث الممارسات العالمية داخل محافظة بورسعيد.

وفى ذات السياق، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد قامت بإجراء 65 عملية جراحية دقيقة فى علاج أورام سرطان الثدى للمنتفعات بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، وذلك منذ بداية انطلاق المنظومة في المحافظة يوليو من العام الماضي وحتى الآن.

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وأشار د. مصطفى شعبان، مدير مستشفى التضامن بورسعيد، إلى أن العمليات الجراحية شملت استئصال ورم سرطانى أو كتلة بالثدى، أو استئصال جزئى أو كامل للثدى والغدد الليمفاوية، أو استئصال ورم ليفي بالثدى، أو استئصال تحفظى لورم بالثدى مع أخذ عينة من الغدد الليمفاوية.

وأضاف أنه قام بإجراء العمليات الجراحية لأورام الثدى مجموعة من أمهر الأطباء والاستشاريين في مجال جراحات وعلاج أمراض الأورام، وهم د. تامر الخياري استشاري جراحة الأورام، د. محمد فريد استشاري جراحة أورام، د. سامح البوهي استشاري جراحة أورام، د. نبيل نصر استشاري جراحة، د. ناجي جادالله أخصائي جراحة الأورام، د. سامر حرب أخصائي جراحة عامة، د. محمد بدير أخصائي جراحة، د. أمينة جوهر أخصائي جراحة أورام، د. مروة ممدوح أخصائي جراحة أورام، د. مصطفى عبدالمطلب أخصائي جراحة أورام، لافتًا إلى أنه تمت إجراء جميع العمليات الجراحية بنجاح.

وتابعت هيئة الرعاية الصحية: أنه في إطار دورها الذي لم يتوقف على علاج المرضى المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل فقط، بل يمتد إلى المساهمة في التوعية والتثقيف للمجتمع للوقاية من الأمراض باتباع العادات السليمة في كل الأنشطة اليومية للحفاظ على الصحة العامة.