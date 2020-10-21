شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلغى تصريح خطيبى مكافأة لتلبسهما بالغش أثناء اختبار بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلغاء اختبار وتصريح خطابة كل من :"ه.م"، خطيب مكافأة بمديرية أوقاف دمياط، و"م.م" خطيب مكافأة بمديرية أوقاف دمياط، بناء على مذكرة الشيخ صبرى يس رئيس قطاع المديريات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار جاء لتلبسهما بالغش أثناء اختبار خطباء المكافأة على بند التحسين الراغبين في العمل أئمة بالمناطق الحدودية والمناطق النائية مع إلغاء تصريح خطابة كل منهما ، ومنعهما من صعود المنبر، حيث إن ما قام به كل منهما لا يتسق مع أخلاق وسلوك من يسمح له بصعود المنير .

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت إيقاف كل من: كامل عبد الزين عبد الغفار وعبد الرحيم عبداللاه عبد الرحيم القرش، بناء على المذكرة الواردة من مديرية أوقاف البحيرة والمرفوعة من رئيس قطاع المديريات الإقليمية، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف كل من : كامل عبد الزين عبد الغفار، وعبد الرحيم عبداللاه عبد الرحيم القرش مسئولى الدفع الإلكترونى بإدارة أوقاف الدلنجات أول بمديرية أوقاف البحيرة عن العمل، لما نسب إليهما من مخالفات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام وزارة الأوقاف.