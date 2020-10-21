شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع انتظام العملية التعليمية ويوجه بتنظيم عمل مجموعات التقوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، وتنظيم عمل مجموعات التقوية والتي من المقرر بدء العمل بها بعد اعتماد اللائحة الخاصة بها، بحضور المستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار ودكتور نبوى باهى مدير مديرية التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية.

وخلال الاجتماع وجه محافظ بورسعيد مديرى الإدارات التعليمية بتكثيف الاجتماعات الدورية التى تهدف للوقوف على آخر تطورات العملية التعليمية، مشيرا إلى ضرورة التكامل والتعاون بين مديرى الإدارات التعليمية ومدراء المدارس وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور لإحداث التخطيط و التنظيم الذى يساهم فى سير العملية التعليمية بالشكل الذى يخدم الطلاب ويوفر كافة سبل الراحة لهم.

كما ناقش الاجتماع تنظيم العمل بمجموعات التقوية والتي من المقرر أن تبدأ خلال الفترة القادمة بعد اعتماد اللائحة الجديدة لها.

مشددا على المتابعة المستمرة لانتظام الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، واستمرار الجهود فى مختلف الاتجاهات والتى تساهم فى إثراء العملية التعليمية، وتكوين نماذج طلابية مشرفة قادرة على قيادة المستقبل.