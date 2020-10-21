شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 4 كليات.. سفير جنوب السودان يزور جامعة الإسكندرية لبحث تشغيل فرع لها بـ«تونج» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور جابرييل تشانجسون تشانج، وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، والوفد المرافق من مسؤولي التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات بجنوب السودان، الأربعاء، جامعة الإسكندرية، لبحث سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية ونظيراتها بجنوب السودان في تخصصات الزراعة والطب البيطري والهندسة والتمريض والتربية، وبحث آليات بدء تشغيل فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان، والتعاون المشترك في المجالات العلمية والبحثية التي تتفق مع توجهات دولة جنوب السودان في التنمية والتطوير.

حضر اللقاء السفير جوزيف ماجاك سفير دولة جنوب السودان، والدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون تدويل التعليم العالي، وعمداء كليات الزراعة والطب البيطري والهندسة والتمريض والتربية.

يضم 4 كليات .. سفير جنوب السودان ووزير التعليم العالي يزوران جامعة الإسكندرية لبحث تشغيل فرع الجامعة بـ"تونج" (صور)

وتلقى وزير التعليم العالي الجنوب سودانى عرضا تقديميا عن جامعة الإسكندرية، وكلياتها ومعاهدها المختلفة، والبرامج الدراسية المتميزة التي تتفرد بها الجامعة، والعلاقات بين مصر وجنوب السودان التي تحظى بأهمية استثنائية وتجمعهم علاقات تاريخية وطيدة وهي الوحدة الجغرافية وشريان نهر النيل الخالد، خاصة وأن جامعة الإسكندرية تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية دعم الروابط الثقافية والعلمية مع كافة الدول الإفريقية بما يصب في مصلحة مصر، وتحقيقا لذلك عملت الجامعة على دعم وجودها في جنوب السودان لتوسيع آفاق التعاون، بهدف خدمة المجتمع والبيئة المحيطة بالجامعة في جنوب السودان، وتقديم خدمات تعليمية متميزة وفقا لأحدث التقنيات العلمية الحديثة، فضلا عن الرعاية الصحية والاجتماعية المتكاملة للطلاب.

يضم 4 كليات .. سفير جنوب السودان ووزير التعليم العالي يزوران جامعة الإسكندرية لبحث تشغيل فرع الجامعة بـ"تونج" (صور)

وقال هشام جابر نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب، ان هناك فريق في جنوب السودان للوقوف على آخر التطورات ومتابعة ما يجب القيام به لإنشاء الفرع وفق جدول زمني محدد، حيث من المتوقع ان يبدأ العمل بداية من مطلع شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى إنشاء فرع جامعة الإسكندرية بمدينة تونج بدأ منذ عام 2003، والتي تضم أربع كليات جامعية (الطب البيطري، الزراعة، التربية، التمريض)،موضحاً أنه تم الانتهاء من كافة أعمال البناء والتأهيل والتجهيز المطلوبة بها، لتنطلق قريباً في أداء دورها الأكاديمي والمجتمعي المنشود.

بدوره أعرب الدكتور جابرييل تشانغسون تشانغ، وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، عن شكره لجامعة الإسكندرية، مؤكدًا على العلاقات المتميزة والقوية بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى الاستفادة من الخبرات العلمية بجامعة الإسكندرية في النهوض بمنظومة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، كما دعا إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، موضحاً أن دولة جنوب السودان تزخر بالعديد من الثروات والموارد الطبيعية التي تحتاج إلى الكفاءات والمتخصصين لحسن استغلالها وتنميتها.

يضم 4 كليات .. سفير جنوب السودان ووزير التعليم العالي يزوران جامعة الإسكندرية لبحث تشغيل فرع الجامعة بـ"تونج" (صور)

وخلال اللقاء ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك من خلال تبادل الأساتذة والباحثين المصريين في الدورات التدريبية بجامعات جنوب السودان، وإجراء البحوث التطبيقية المشتركة، كما ناقش الجانبان إمكانية زيادة عدد المنح المقدمة سنويًّا لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا بجنوب السودان للدراسة بالجامعة، وزيادة أعداد الدارسين بمرحلة البكالوريوس وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وإعداد مدارس صيفية لطلاب جنوب السودان في مصر.

واستعرض عمداء الكليات الإمكانيات والموارد المتاحة لدى كلياتهم، والبرامج الدراسية المختلفة باللغة العربية واللغات الإنجليزية والفرنسية، وسبل الدعم والتعاون المقترح.

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يضم 4 كليات .. سفير جنوب السودان ووزير التعليم العالي يزوران جامعة الإسكندرية لبحث تشغيل فرع الجامعة بـ"تونج" (صور)

كما ناقش وفد جنوب السودان احتياجاتهم من النواحى الأكاديمية والبحثية والتدريبية، والمنح الدراسية، في المجالات التي تحتاجها متطلبات التنمية بدولة جنوب السودان.

وأعرب طلاب جنوب السودان الدارسين بجامعة الإسكندرية عن خالص شكرهم لجامعة الإسكندرية للدعم الذي تقدمه الجامعة لهم خلال فترة الدراسة، حيث يبلغ عددهم 16 طالب بمرحلة الدراسات العليا و217 طالبا بمرحلة البكالوريوس.