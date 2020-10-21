شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يتقدم بشكوى لوزير التعليم بشأن واقعة حجاب طالبة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن تقدمه اليوم بشكوى رسمية للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، تتضمن استغاثة من والدة طفلة بالمرحلة الاعدادية بإحدى المدارس ببلبيس بالزقازيق، تتضرر فيها من تهديد عدد من المعلمات بالمدرسة لابنتها وإرهابها وإجبارها على ارتداء الحجاب، زاعمات أنه جزء من الزي المدرسي.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، الأربعاء، إن المجلس تابع على مدار يومين هذه الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتواصل مع الأم التي أفادت بإجبار ابنتها على ارتداء الحجاب في مدرستها، من بعض المعلمات، وتهديدها وإرهابها وإرغامها على فعل ذلك.

وناشدت «مرسي»، وزير التربية والتعليم بسرعة التدخل والتحقيق فيما حدث، مؤكدة أنها على يقين بأن الدكتور طارق شوقي سيتخذ جميع الاجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع فتيات مصر.

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن من حق كل فتاة أن تتلقى تعليمها دون إرهاب أو تهديد.