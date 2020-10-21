شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يحذر الشباب من الشائعات التي تستهدف النيل من المصريين وقوتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر اللواء عبدالمجيد صقر، خلال احتفالية جامعة السويس الشباب من الانسياق وراء الشائعات، التي تستهدف النيل من المصريين وقوتهم وطالبهم بالدخول في عمق الموضوع والبحث ومعرفة الحقيقة، وألا ينظرون للصورة من الخارج لأن هناك من يريد تشويه صورة الدولة في عقول الشباب.

قال اللواء عبدالمجيد صقر، في احتفالية جامعة السويس في ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، إن بسالة وتضحيات أهالي السويس في ملحمة المقاومة الشعبية، كانت معجزة بكل المقاييس وتصدوا للعدو ومنعوا تقدمه نحو القاهرة.

وأضاف اللواء عبدالمجيد صقر، أن أعداد الأهالي المقيمين في السويس كانت قليلة نظرا لهجرة الأسر إلى المحافظات الأخرى، بعد يونيو 1967، وعندما فشل العدو في العبور من الإسماعيلية، توجه إلى السويس، بعد أن دكها بالطيران وترك 3 محاور فقط لدخول المدينة.

وتابع المحافظ أن العدو بعدد 6 ألوية مدرعة، وهي تكفي لاحتلال دولة صغيرة وليس محافظة فقط، لكن رجال المقاومة وبأعداد تتراوح بين 70 إلى 80 فدائي استطاعوا التصدي لهم ومنع تقدمهم داخل المدينة، وأدخلوا الرعب الى قلوبهم، وقضوا 100 يوم في الحصار الإسرائيلي وكانوا صامدين.

تابع محافظ السويس، أن الذين قدموا ملحمة المقاومة الشعبية كانوا شباب وفتيات في عمر طلاب الجامعة وضحوا بأرواحهم و استشهدوا فداء للوطن، ومن نسل هؤلاء الرجال والسيدات خرج في الأيام الماضية من وقف في ميادين مصر ليدافع عن الدولة المصرية ضد من يسعون فيها بالفساد ويريدون الخراب لأهلها، ويتبعون حروب الجيل الرابع والخامس لإفساد العقول.

وتطرق صقر في حديثه عن ادعاء القنوات المعادية لمصر عرض مشاهد كاذبة لهدم بيوت زعموا أنها كانت مأهولة بالسكان، وجرى طردهم لهدمها، وعلق محافظ السويس أن المنازل التي جرى هدمها كانت منازل بنيت على أرض الدولة لأشخاص استولوا عليها ولم يكن هناك ترخيص بالبناء، وخارج الحيز العمراني ولم يكن بداخلها أي فرد مقيم.

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وأكد محافظ السويس، أن البعض استغل الظروف في تلك الفترة، وأحدث مشهد مصطنع أمام أحدى المنازل التي جرى هدمها لخطورتها على السكان بعد اخلائهم، وذلك بهدف اثارة الرأي العام، واكتشفت عقب ذلك أن الأسرة التي ظهرت في الفيديو المصور امام المنزل المهدوم، تقيم في منزل قديم مجاور له صادر له قرار إزالة لخطورته الداهمة على السكان وليس بسبب أي مخالفات.