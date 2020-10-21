شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح: تطهير وتعقيم اللجان الانتخابية لمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم للجان الانتخابية بمدارس القرى والمصالح الحكومية وأماكن تكدس المواطنين والأسواق طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية بالتزامن مع الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، تعقيم وتطهير لجان الانتخابية بقرب غرب المدينة وهي وادي الرمل- وادي ماجد- الشولحي- النصر- أولاد مرعي- ابولهو- السمينات- حلازين بالإضافة إلى لجنة مدرسة عبدالله أبورسوة بالكيلو 4، وذلك في إطار خطة المدينة بتطهير لجان مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2020.

وذكر رئيس مدينة مرسي مطروح بان تم تطهير منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا بالإضافة إلى تعقيم الأتوبيسات القادمة للمدينة على المتركزات الثابتة شرقا وغربا للقادم من السلوم وجنوبا للقادم من واحة سيوة، بالإضافة إلى رش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة في الفترة المسائية ضمن إجراءات المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.