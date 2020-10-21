شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 186 شهادة أمان للعمال المعاونة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتسليم شهادات أمان لعمال خدمات المعاونة بديوان عام المحافظة بواقع 186 شهادة، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد عمرو حسن. وتوجه المحافظ خلال تسليم الشهادات، بالتحية والتقدير للعمال، مؤكدا أن هذه الشهادات مساهمة بسيطة وتأتي تقديرا لدور العمال وما يبذلونه من جهود لإنجاز العمل. كما توجه المحافظ بالشكر للعمال الذين اقترب بلوغهم سن المعاش تقديرا لهم على تفانيهم في عملهم خلال سنوات العمل، متمنيا لهم حياة سعيدة بعد سن المعاش، مؤكدا أن ديوان عام المحافظة سيكون مفتوح لهم في أي وقت عرفانا بالجميل وتقديرا لما قدموه خلال مسيرة عملهم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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