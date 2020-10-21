شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة السويس تكرم أبطال حرب أكتوبر والاستنزاف وأسر شهداء العمليات الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرمت جامعة السويس أبطال معارك الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، وأسر شهداء العمليات الإرهابية في سيناء، وذلك خلال الحفل الذي نظمته الجامعة بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والدكتور سيد الشرقاوي رئيس الجامعة.

وبدأ المحافظ ورئيس الجامعة، بتكريم اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، والمقاتل نبيل قبطان عبدالوهاب والمقاتل عمر قبطان عز الدين بطلا عملية تدمير المدمرة إيلات.

كما جرى تكريم، أسرة الشهيد العميد أحمد الكفراوي، وأسرة الشهيد العميد أحمد الجفعري، وتكريم زوجة الشهيد العميد أحمد المنسي والذي شهد تفاعل كبير من الطلاب والحضور بالتصفيق والهتاف تكريما لاسم الشهيد، لتأثرهم بالدراما التي عرضت قصة البطل في رمضان الماضي.

كما جرى تكريم 17 أسرة من أسر الشهداء من بينهم الشهيد النقيب أحمد فاضل الباشا، والعريف مقاتل مصطفى عبدالنبي، من أبناء السويس، كما جرى تكريم الصحفي محمد نبيل الذي قدم الحفل بتكليف من الدكتور سيد الشرقاوى، وتكريم الفنان هاني رمزي، والأنبا إرميا أسقف الثقافة بالكنيسة.