وكيل القوى العاملة بالبرلمان: الموافقة على رصف مدخل قرية عرب السنابلة بقليوب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الموافقة على رصف مدخل قرية عرب السنابلة، بمركز قليوب. وكتبت درويش على صفحتها الرسمية بفيس بوك، إنه «بناء على الطلبات المقدمة من النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بشأن رصف مدخل قرية عرب السنابلة لرفع المعاناة عن أهالينا مستخدمى الطريق، #تم_بفضل_الله الموافقة على رصف مدخل عرب السنابلة، وتم إدراجه في الخطة الأستثمارية 2020/2021 وتم تسليم الطريق للمقاول وجاري تمهيد الطريق استعدادًا للرصف والمتابعة مستمرة حتى الأنتهاء من رصف الطريق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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