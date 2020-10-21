شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم العاملين عقب اجتماع الهيئة الطبية بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور حسن سليمان، مدير عام فرع التامين الصحي، اجتماع الهيئة الطبية لمستشفى التأمين الصحي بني سويف، بحضور الدكتور محمد يحيي إسماعيل، مدير عام مستشفى التأمين الصحى بني سويف ورؤساء الأقسام بالمستشفى.

وبحسب بيان، الأربعاء، جرت مناقشة العديد من الموضوعات ومنها مناقشة تعليمات وتوجيهات الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس الإدارة، فيما يخص الالتزام بسياسة مكافحة العدوى وأهمية الملف الطبي والالتزام بمواعيد العمل والمرور الدورى المستمر ومناقشة خطة التدريب فيما يخص استكمال الاعتماد من الزمالة.

وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام مستشفى التأمين الصحي، أن التكريم هو لجميع العاملين بالمستشفى من مختلف التخصصات لجهودهم المبذولة أثناء العمل كمستشفى عزل لمواجهة جائحة كورونا مطالبا بالاستمرار بنفس الفاعلية والكفاءة لتقديم خدمة طيبه بجودة لجميع المرضى.